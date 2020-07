Der Besuch bei porta Möbel lohnt sich immer

Die beste Zeit also, sich in neue Möbel, Wohnaccessoires und Heimtextilien zu verlieben. Bei porta findet garantiert jeder etwas, das sein Einrichtungsherz höherschlagen lässt. Die Markenstudios bekannter Hersteller wie hülsta, Joop oder Rolf Benz sowie der Exklusivmarken wie Mondo, Valmondo oder Hauke Hendriks bieten viel Inspiration für die eigenen vier Wände. In der Abteilung Quartier warten junge Wohntrends direkt zum Mitnehmen auf neue Besitzer. Abgerundet wird das vielfältige Sortiment von der Fülle an Deko-Artikeln, Heimtextilien und Haushaltswaren, Teppichen und Lampen.

Wer zurzeit auf der Suche nach einer Küche ist, sollte jetzt die Chance nutzen und sich bei porta als Küchentester bewerben. Für eine regionale Marktanalyse suchen die porta Küchenwelten in den Einrichtungshäusern Bielefeld, Gütersloh und Barkhausen jeweils 50 Küchentester. Die Auserwählten erhalten eine Küche zum halben Preis und bei Einsendung eines Fragebogens und Fotos der aufgebauten Küche eine 200 Euro-Geschenkkarte für den nächsten Einkauf bei porta. Bewerben können sich Interessierte online unter porta.de/aktionen/kuechentester-owl . Darüber hinaus erwartet die Küchentester ein attraktives Finanzierungsangebot mit einer 0%-Finanzierung über 48 Monate. Weitere Infos sind auf der Website nachzulesen.

Wer sich von der ganzen Welt des Wohnens bei porta überzeugen will, kann das von montags bis samstags zwischen jeweils 10 und 19 Uhr machen. Für eine Stärkung bietet sich das porta-Restaurant an.

Foto: porta

Vom TÜV Rheinland zertifiziert: porta überzeugt mit Sicherheits- und Hygienekonzept

Für porta Möbel hat der Schutz von Kunden und Mitarbeitern höchste Priorität. Deshalb wurde in den weitläufigen und großflächigen Einrichtungshäusern aufgrund der aktuellen Gesundheitslage besondere Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die vom TÜV Rheinland analysiert und vollumfänglich positiv bewertet wurden. Dazu zählen beispielsweise die Garantie, dass sich vor den Häusern keinen Schlangen bilden, die Herausgabe von separat verpackten Kugelschreibern für jeden einzelnen Kunden zur Unterzeichnung eines Kaufvertrages, die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von EC-Terminals, Arbeitsgeräten und Sanitärräumen sowie die verstärkte Bitte, möglichst bargeldlos zu bezahlen. Sympathische Botschafter weisen im gesamten Einrichtungshaus freundlich auf die Maßnahmen hin.

Foto: porta

*1 Sollten Sie porta innerhalb von 14 Tagen nach Kaufvertragsabschluss bei gleicher Leistung ein günstigeres Angebot vorlegen, wird Ihnen die Preisdifferenz ersttatet und Sie erhalten zusätzlich einen Bonus. Internetangebote sind ausgenommen.

*2 Alle Marken und Rabatte im Einrichtungshaus. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, mit „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel, Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte aus dem Online-Shop und der Abteilung Quartier. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 01.08.2020.

*3 Nur gültig im Einrichtungshaus. Nach Abzug des Rabatts werden echte 13,79% vom ausgewiesenen Verkaufspreis abgezogen. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 01.08.2020.