„Wir bleiben zuhause. Wir investieren zuhause.“

Die Oase im Grünen

Zerstörte Urlaubsträume in die Ferne veranlassten heuer viele Menschen dazu, in die eigene grüne Oase zu investieren. Der Umsatz sei in manchen Branchen im Gartenbereich sogar um 50 Prozent gestiegen. Zu den kleineren Maßnahmen zählte das Anpflanzen neuer Zierpflanzen, das Anlegen eines Nutzgartens, das dem Wunsch nach Selbstversorgung Rechnung tragen sollte, und das Investieren in einen satten, grünen Rasen.

Zu den größeren und auch teureren Investitionen gehörten diese Maßnahmen:

Anlage einer neuen Terrasse. Häufig beließen es die Eigenheimbesitzer nicht etwa beim Eindecken der Terrasse mit neuen Steinen, Fliesen oder Holzpaneelen, sondern stockten den eigenen Outdoor-Bereich auch mit einer neuen Form der Beschattung auf. Hier zeigte sich ein Trend weg von der Markise hin zu einer festen Überdachung, die Schatten spendet und sogar Outdoor-Aktivitäten zulassen sollte, wenn es regnet.

Errichtung eines eigenen Pools. Ganz besonders beliebt war heuer die Anlage von eigenen Swimmingpools im Garten. Wer den nötigen Platz und das nötige Kleingeld hatte, hob kurzerhand eine Bodengrube für einen Pool aus, der nicht nur im heißen Sommer für Abkühlung sorgen sollte, sondern – mithilfe einer Gegenstromanlage – sogar noch sportliche Aktivität ermöglichen sollte. Doch auch günstigere Aufstell-Pools waren heuer schnell vergriffen.

Neues Mobiliar zum Wohlfühlen

Wer wenig Platz im Außenbereich hat oder dort schon über viele Annehmlichkeiten verfügte, fokussierte sich im Zuhause-Bleib-Jahr 2020 auf die Wohnräume.

Wer viel Zeit zuhause verbringt, möchte es eben dort gemütlich haben. Deswegen standen Aktionen im Haus, wie etwa ein neuer Boden, eine neue Wandfarbe oder neue Möbel in diesem Jahr hoch im Kurs. Foto: pixabay.com © Skitterphoto

Denkbar waren (und sind) im Innenbereich diese Aktionen:

Renovieren. Ein neuer Boden und ein frischer Anstrich an den Wänden, lässt einen Raum in einem komplett neuen Licht erstrahlen. So ist es nur zu verständlich, dass sich gerade in Zeiten des Lockdowns Online-Lösungen großer Beliebtheit erfreuten und das noch heute tun. Bauhaus bietet beispielsweise einen Konfigurator, der die Boden- und Wandgestaltung erleichtert.

Neu einrichten. Unabhängig davon, ob Boden und Wände neu gestaltet wurden, boomte der Absatz von Möbeln, denn: Wenn es schon nicht möglich war, Zeit in der Ferne und in einer anderen Umgebung zu genießen, sollte es zuhause möglichst gemütlich sein. Beliebt für eine solche gemeinsame Ruhe-Oase sind bequeme Ecksofas . Sie sorgten nun für Kuschelmomente im Kreis der Familie, die durch die Kontaktbeschränkungen deutlich mehr Zeit miteinander verbrachte.

Freizeit und Sport für die Familie

Um die schöne Jahreszeit möglichst kontaktlos, aber nicht bewegungsfrei genießen zu können, stockten viele Familien ihre Sport- und Freizeitmöglichkeiten auf:

Viele Familien haben in diesem Jahr die Natur als Abenteuerland ganz neu erlebt. Ausflüge zu Fuß oder mit dem Rad eröffneten ihnen Möglichkeiten an der frischen Luft und gemeinsam. Foto: pixabay.com © Pezibear

Sportliche Betätigung. In den Familien in der Region ließen sich vermehrt Aktivitäten im Freien beobachten, bei denen die Kontaktbeschränkungen gut eingehalten werden konnte. Wer über Fahrrad, Inline-Skates, Skateboards oder einen Roller verfügte, nutze diese Gerätschaften, um Ausflüge in die Region zu unternehmen. Wer hingegen nicht schon das passende Equipment zuhause hatte, musste sich auf Walken und Joggen beschränken, denn Sportgeräte für die freie Natur waren recht schnell rar – und zwar sowohl im stationären Handel als auch online. Wer übrigens nicht auf gemeinsame, sportliche Aktivitäten in der Familie setzte, sondern nur den eigenen Körper in Zeiten von Corona fit halten wollte, hatte es auch nicht unbedingt leichter: Home-Trainer hatten lange Lieferzeiten und trendige Fithalter, wie etwa Kettlebells, waren ebenfalls vergriffen.

Freizeitbeschäftigung. Einige Familien stockten auch die Auswahl in ihrem Spieleschrank auf und durchstöberten auf der Suche nach einer geeigneten Freizeitbeschäftigung gerne die Hitlisten der Spiel-des-Jahres-Redaktion . So zogen Pictures, My City und Nova Luna in vielen Familien ein. Kleinere Kinder freundete sich mit Speedy Roll, Foto Fish und Wir sind Roboter an. Singles orderten Puzzles und nutzen das Angebot im Online-Bereich zum Zeitvertreib. Wer hier gezielt auf die Suche nach einer Freizeitbeschäftigung ging, fand in einigen Online-Foren nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern auch gleichgesinnte Zocker, mit denen – auch in Zeiten der Kontaktbeschränkung – problemlos interagiert werden konnte.

Ein Ausblick: Was bleibt von den Corona-Investitionen?

Was von den Investitionen in Zeiten der Corona-Beschränkungen bleibt, ist natürlich abhängig von der jeweiligen Maßnahme. Der Garten wird (mit etwas Pflege) eine grüne Wohlfühloase bleiben und auch das neue Mobiliar wird nicht vergehen, wenn die Krise irgendwann nicht mehr dauerpräsent ist. Was hingegen im besten Fall nicht vergehen sollte, ist die Rückbesinnung darauf, dass es sich die meisten auch zuhause recht schön machen können – und, dass es unheimlich schön ist, Zeit gemeinsam zu genießen.