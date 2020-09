Tierisch erfrischend: Die wichtigsten Sommertipps rund um den Hund

Hunde mögen es oft kühler

Den meisten Hundehaltern ist bekannt, dass ihr Haustier - anders als Menschen - nicht über die Haut schwitzen kann. Hunden bleibt lediglich die Möglichkeit, sich über Hecheln oder die Schweißdrüsen an ihren Fußballen abzukühlen. Es verwundert darum wenig, dass sich Hunde normalerweise bei niedrigeren Temperaturen bis 14 Grad am wohlsten fühlen.

Nichtsdestotrotz muss die Sommerzeit für Hunde aber nicht zum Problem werden. Schließlich ist Hecheln nicht zwingend ein Anzeichen dafür, dass es dem Hund schlecht geht. Vielmehr ist es lediglich ein Anzeichen dafür, dass er seine Körpertemperatur reguliert. Möchten Herrchen oder Frauchen ihren Hund hierbei unterstützen, sind die Möglichkeiten vielseitig und abwechslungsreich zugleich: Schwimmen, kühle Leckerlis und Rezepte für selbst gemachtes Hundeeis helfen dabei, dass sich auch Hunde im Sommer abkühlen und vergnügen können.

Stets ausreichend Wasser zur Verfügung stellen

In Deutschland lebten im Jahr 2019 bereits über 10 Millionen Hunde . Viele von ihnen haben das Glück, auch im Sommer viel Zeit mit ihren Besitzern im Freien verbringen zu können. Das ist selbstverständlich richtig und wichtig - schließlich sollte sich jeder Hund auch im Sommer genügend bewegen und austoben können. Um jedoch gerade bei besonders hohen Temperaturen das Überhitzen des Hundes zu vermeiden, ist es wichtig, ihm stets genügend Wasser anzubieten.

Das bedeutet: Auch unterwegs oder bei einem Spaziergang sollte frisches Wasser verfügbar sein. So lässt sich der Gefahr einer Dehydration des Tieres vorbeugen. Während eines längeren Sommerspaziergangs sollten Hundebesitzer darum darauf achten, immer eine Flasche mit Trinkwasser und ein geeignetes Trinkgefäß für ihren Hund dabei zu haben.

Außerdem wichtig: Sollte der Hund nicht von sich aus ausreichend trinken, gilt es, ihm die Flüssigkeitsaufnahme schmackhaft zu machen. Das gelingt leicht, indem ihm etwa ein Eiswürfel oder ein Hundeeis zum Schlecken angeboten wird. Außerdem lieben es viele Hunde, die weniger gerne trinken, stattdessen ein Stück wasserreiches Gemüse wie etwa ein Stück Salatgurke zu knabbern. Auch das hilft dabei, einer Dehydration vorzubeugen.

Hundeeis und kühle Snacks im Sommer

Im Sommer sind Eis und gekühlte Snacks bei Hunden genauso beliebt wie beim Menschen. Selbstverständlich darf dem Tier aber dennoch kein zuckerreiches Speiseeis angeboten werden - das schadet der Gesundheit des Tieres. Um dem Hund im Sommer dennoch ein erfrischendes Leckerli anbieten zu können, lohnt es sich, Hundeeis aus tiergerechten Zutaten selbst zuzubereiten. Passende Rezepte hierzu finden sich im Internet. Sie können schnell aus gesunden Zutaten wie Joghurt, Früchten, Fleisch und Haferflocken gezaubert werden. Gerade an besonders heißen Tagen machen sie Hunden eine leckere und erfrischende Freude.

Selbstverständlich kann, wer keine Zeit hat, seinem Tier ein Hundeeis zuzubereiten, ihn auch mit etwas gekühltem Obst oder Gemüse belohnen.

Schatten statt pralle Sonne

Die wohl effektivste und sicherste Methode, um den eigenen Hund vor dem Überhitzen zu schützen, ist es, ihn der prallen Sonne so wenig wie möglich auszusetzen. Oft ist das allerdings gar nicht so einfach. Schließlich haben viele Hunde auch im Sommer und bei hohen Temperaturen einen ausgeprägten Bewegungsdrang.

Um den Hund trotz sommerlicher Hitze nicht in Gefahr zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Längere Spaziergänge eher in die Morgen- und Abendstunden verlegen. So wird der Hund beim Laufen und Toben nicht der prallen Sonne ausgesetzt.

Dem Hund nach oder während eines Spaziergangs eine Kühlmatte zur Verfügung stellen. Spezielle Kühlmatten für Tiere sind mit einem Gel gefüllt, das angenehme Kühle abgibt, sobald sich das Tier darauf legt.

Hält sich der Hund tagsüber viel im Freien auf, sollte ihm ein schattiger Platz mit kühlem Untergrund zur Verfügung stehen. Ein Sonnenschirm hilft dabei, ihm einen solchen zu schaffen.

Schwimmen für Abkühlung im Sommer

Viele Hunde lieben es, zu baden und sich im Wasser zu erfrischen. Gerade an einem heißen Tag im Sommer kann darum ein Bad im See, Fluss oder Meer eine willkommene Abwechslung sein. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass sich der Vierbeiner nicht unkontrolliert in die Fluten stürzt. An der Badestelle sollte er erst einmal noch stehen können. So hat sein Körper genügend Zeit, um sich an den Temperaturunterschied zu gewöhnen.

Außerdem ist es wichtig, dass der Hund an öffentlichen Badestellen möglichst kein Wasser trinkt. An Seen und Flüssen finden sich nämlich oft Scherben oder Abfall im Wasser. Meerwasser hingegen schadet dem Hund aufgrund seines Salzgehalts.

Wer keine Möglichkeit dazu hat, seinen Hund im See, Fluss oder Meer baden zu lassen, kann ihm oft auch mit einem Planschbecken eine Freude machen. Größere und kleinere Hunde vergnügen sich auch hiermit gerne auf dem Balkon oder im Garten.

Hunde nicht allein im Auto lassen!

Was den meisten Hundehaltern ohnehin klar ist, gilt auch weiterhin: Gerade im Sommer sollten Hunde keinesfalls - auch nicht für kurze Zeit - allein im Auto bleiben müssen. Innerhalb kürzester Zeit heizt sich das Wageninnere oft stark auf - auch ein geöffnetes Fenster schafft hier keine Abhilfe!