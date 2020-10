Berlin (dpa) - Lesefutter für Hörspiel-Fans: Der Berliner Serien-Experte Christian Rodenwald hat das Sachbuch «Die drei ??? und die Welt der Hörspiele» verfasst. Auf 256 Seiten - und weiteren 16 Seiten mit Bildern - widmet sich Rodenwald dabei auch sehr nerdigen Fragen, wie er selbst berichtet.

«Unter den Abbildungen sind einige Schmankerl. So ist dort eine Seite aus dem Original-Hörspielskript von «Die drei ??? und der Super-Papagei» abgedruckt, die belegt, dass Justus in der ersten Folge nicht nur seine Mutter, sondern gleich auch noch seinen Vater ins Spiel brachte», so Rodenwald. Das beißt sich natürlich damit, dass Justus Jonas schon seit frühen Kindertagen eine Vollwaise sein soll. Der Fehler sei «händisch aus dem Skript gestrichen» worden. Rodenwald hatte zuvor bereits das Buch «Die Welt der drei Fragezeichen» verfasst.

Alle «Die drei ???»-Hörspiele werden in Hamburg für das Label Europa produziert. Seit 1979 wurden mehr als 200 Folgen aufgezeichnet, rund 50 Millionen Tonträger abgesetzt. Die Hauptrollen sprechen seit jeher Jens Wawrczeck, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Erwachsene machen laut Europa heutzutage etwa die Hälfte der Käufer aus. Nach Angaben des Mutterkonzerns Sony gibt es bis heute auch eine starke Nachfrage nach Audio-Cassetten der Reihe, zwischen 8000 und 10 000 Stück auf Cassettenband (MC) würden pro neuer Folge abgesetzt. Europa veröffentlicht aber auch auf Vinyl, auf CD und im Streaming.

