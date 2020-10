Doch auch Bekannte, Freunde und Familie stehen bei einer Taufe vor einer Herausforderung, denn sie müssen ein passendes Taufgeschenk finden. Die Frage, welches das richtige Geschenk für eine Taufe ist, kann gar nicht so einfach beantwortet werden. Oft sollen die Eltern ebenfalls eine Kleinigkeit bekommen und der Täufling sich über die Taufgeschenke ebenfalls freuen. Und wie viel Geld sollte in Taufgeschenke eigentlich investiert werden?

Es kann pauschal natürlich nicht festgelegt werden, welches Geschenk zur Taufe das Beste ist, da es dabei auch auf den individuellen Schenkenden und die Eltern des Täuflings ankommt. Eine gute Wahl ist es stets, das Taufgeschenk zu wählen, das Freude bereitet und dem Täufling etwas Gutes tut. Der folgende Ratgeber stellt die schönsten Geschenke zur Taufe vor.

Religiöse und klassische Geschenke zur Taufe

Bei Schmuck handelt es sich um ein überaus beliebtes Taufgeschenk. Die Klassiker bilden dabei ein Rosenkranz aus hochwertigen Perlen oder ein Kreuz-Anhänger für eine Kette. Schmuckstücke werden besonders oft von Familienmitgliedern oder den Paten verschenkt. Der Täufling trägt den Schmuck oft sein ganzes Leben, wodurch er zu einer wertvollen Erinnerung an den besonderen Tag wird.

Ebenfalls ein wahrer Klassiker unter den Taufgeschenken stellt die Taufkerze dar. Diese wird mit einem persönlichen Taufspruch versehen und auch bei der restlichen Gestaltung kann der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Zahlen und Buchstaben können ganz einfach in Eigenregie angebracht werden.

Ein besonders religiöses Taufgeschenk stellt eine Kinderbibel dar, welche über bunte, schöne Illustrationen verfügt. So könne die Kinder durch die lebhafte Erzählweise einen einfachen Zugang zur Bibel finden.

Erinnerungsstücke als Taufgeschenke

Sehr langlebig und schön ist auch ein Taufalbum als Geschenk zur Taufe, welches klassischerweise mit Glückwunschkarten und Bildern gestaltet wird.

Solche Erinnerungsalben bieten viele freie Seiten, die mit geklebten, gebastelten oder gemalten Erinnerungen gefüllt werden können. In den Taufbüchern sind auch Kuverts enthalten, in die ein persönlicher Brief an den Täufling eingelegt werden kann.

Ganz besondere Geschenkideen

Ein besonders schöner Brauch zum Fest der Taufe ist es, einen kleinen Apfelbaum zu schenken, am besten, wenn die Großeltern oder die Eltern einen kleinen Garten besitzen. Der Apfelbaum symbolisiert das Gedeihen, das Wachsen und auch das Leben im Allgemeinen. Die reifen Äpfel können später von dem Kind geerntet werden und der Baum begleitet es oft sein ganzes Leben.

Diejenigen, die zur Taufe lieber Spielzeug verschenken möchten, können einen Motorikwürfel oder ein Schaukelpferd wählen . Über diese freut sich nicht nur das Kind, das getauft wird, sondern auch seine Eltern.

Preiswerte Geschenke zur Taufe

Natürlich müssen die Geschenke zur Taufe nicht zwangsläufig viel Kosten. Solange mit Liebe und Freude geschenkt wird, wird jedes Geschenk geschätzt werden. Eine gute Idee besteht beispielsweise in einem personalisiertem und einzigartigem Schlummerlicht.

Auch eine weiche und kuschelige Decke, die ebenfalls personalisiert werden kann, eignet sich als Taufgeschenk hervorragend.