Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei sucht im Fall der beschädigten Kunstwerke auf der Museumsinsel nach Zeugen. «Es wird in alle Richtungen ermittelt», sagte ein Sprecher am Mittwoch zu Berichten, dass ein Verschwörungstheoretiker eine Rolle spielen könnte. Die Spekulationen seien der Polizei bekannt.

Im Zeugenaufruf heißt es zu dem Fall, dass unbekannte Täterinnen oder Täter am 3. Oktober in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zahlreiche Kunstwerke und Artefakte in mehreren Museen angegriffen hätten. Die Unbekannten hätten eine Flüssigkeit auf die Objekte aufgebracht. Der Schaden sei noch nicht abschließend zu beziffern. Das zuständige Fachkommissariat für Kunstdelikte im Landeskriminalamt Berlin ermittelt demnach.

Zur Frage, warum das Ganze erst jetzt veröffentlicht werde, hieß es, das sei in Abstimmung mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus «ermittlungstaktischen Erwägungen» geschehen. Die «Zeit» und der Deutschlandfunk hatten zuvor über den Fall am Tag der Deutschen Einheit berichtet.

