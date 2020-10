Strandkorb winterfest machen

Einmal an der richtigen Stelle aufgebaut, kann man der Hektik des Alltags entfliehen und ist doch vor den neugierigen Blicken der Nachbarn geschützt. Ein robuster Strandkorb dient als Naturdeko und ist ein Kombimöbel für den Garten. In der kalten Jahreszeit allerdings sollte er winterfest gemacht werden. Zahlreiches Zubehör dazu stellen kompetente Anbieter wie Strandkorb Hanse zur Verfügung.

Strandkorb im Winter einlagern

In milden und trockenen Wintern laden sonnige Tage dazu ein, sich im Strandkorb zu entspannen. Leider sind diese klimatischen Bedingungen eher mediterranen Gefilden vorbehalten und in Deutschland höchstens im äußersten Südwesten vom Oberrhein bis zum Bodensee zu erwarten. Im Rest der Republik ist eher mit Frost und Schnee zu rechnen und deshalb bedarf es, wie auch bei herkömmlichen Gartenmöbeln, des besonderen Schutzes.

Ein kompetenter Winterschutz in geschlossenen Räumen ist auch abhängig von Ausstattung und Gewicht, muss das schwere Teil zum Einlagern doch bewegt werden. In der Regel sind die Strandkörbe für den privaten Gebrauch problemlos von zwei Personen zu tragen. Wer das Glück hat, einen hochwertigen Strandkorb aus dem gewerblichen Bereich sein Eigen nennen zu dürfen, sollte vielleicht ein paar Euro in spezielle Rollen investieren, um seinen Rücken zu schonen. Zweisitzer bringen da nämlich schnell 80-100 Kilogramm auf die Waage.

Am besten geeignet für das Überwintern des Strandkorbes ist ein Lagerraum, die Garage oder die Gartenlaube. Der Ort sollte trocken sein. Vor allem Füße und Gestell, der sogenannte Bock, sind gegen Feuchtigkeit empfindlich und Schimmel dient nicht dem Werterhalt . Wenn abnehmbare Polster und Kissen an einem geschützten Ort separat untergebracht werden, entstehen keine hässlichen Stockflecken. Wer den Winter nutzt, um die Holzteile vor dem Einlagern mit Pflegeöl zu behandeln, hat im kommenden Frühjahr doppelt so viel Freude. Gleichzeitig bietet es sich an, vor dem Winterlager Scharniere und Metallteile mit den dafür vorgesehenen Pflegeprodukten zu behandeln.

Kann ein Strandkorb im Winter draußen bleiben?

Die Pflegemaßnahmen sind umso wichtiger, falls der Strandkorb im Freien überwintern muss. Nicht jeder hat das Platzangebot, das Möbelstück in trockenen Räumen unterzubringen. Unter einem Vordach oder einer Markise kann den Auswirkungen des schlechten Wetters allerdings die Spitzen genommen werden. Sofern das auch nicht möglich ist, muss das Möbel unter freiem Himmel den Winter überstehen. In diesem Falle sollten die Vorgänge des Einölens und Behandelns der Holz- und Metallteile im Frühjahr wiederholt werden. Letztere sind zwar heute verzinkt und können nicht rosten, trotzdem verlängern geeignete Pflegemaßnahmen die Lebensdauer. Das PVC-Material ist dagegen pflegeleicht und eine trockene und dunkle Lagerung schützt vor Schimmel und UV-Strahlung.

In der Regel genügt dann eine ausreichend große Plastikplane, die an den entscheidenden Stellen so befestigt wird, dass Windböen und Sturm sie nicht davontragen und Feuchtigkeit nicht eindringen kann. Anbieter, spezialisierte Online-Shops sowie unter Umständen Trekking-Outdoor-Läden und Baumärkte führen passende Schutzhauben.

Bevor der Strandkorb umhüllt wird, muss er gut durchgetrocknet sein. Mit der passenden Hülle wird er effektiv gegen Regen, Kälte, Schmutz und Schnee geschützt. Allerdings gilt auch hier wieder, den unteren Teil vor Staunässe und Feuchtigkeit abzusichern. Wer den Strandkorb nicht direkt auf den Boden stellt, sondern erhöht auf Ziegelsteinen, Holzbohlen oder -paletten, der sorgt für eine ausreichende Belüftung. Dadurch können Schimmel und Fäulnis ferngehalten werden.

Erfolgreich über den Winter kommen

Ein Strandkorb ist ein robustes Möbelstück. Feuchtigkeit und Nässe erträgt er in der Regel problemlos. Sonst könnte er den steifen Sturmbrisen an Nord- und Ostsee nicht standhalten . Wichtig ist, dass das Möbel durchtrocknen kann. Deshalb ist beim Einlagern über die langen Wintermonate in jeden Fall zu vermeiden, dass sich Staunässe bildet.