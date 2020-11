Berlin (dpa) - Der Schauspieler Dietrich Adam ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 67 Jahren in Berlin, wie sein Management am Mittwoch auf dpa-Anfrage bestätigte. Auch auf seinem Instagram-Profil wurde sein Tod bekanntgemacht.

Adam war in den vergangenen Jahrzehnten in zahlreichen TV-Serien und -Filmen zu sehen. Vielen ist er bekannt aus der ARD-Serie «Sturm der Liebe», in der er zwischen 2013 und 2017 mitwirkte. Auch in Liebes- und Familienfilmen der Reihe «Inga Lindström» war er zu sehen. Jüngst spielte er in der ZDF-Reihe «Tonio und Julia» mit.

© dpa-infocom, dpa:201104-99-205705/5