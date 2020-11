Sensuna GmbH: Moderne Plissees mit Tradition

Die Sensuna GmbH steht in einer langen Tradition

Es ist kein Zufall, dass die Sensuna GmbH ihre Plissees im vogtländische Plauen anfertigt. Plauen hat eine lange Tradition im Bereich der Textilindustrie und war schon im 18 Jahrhundert ein bedeutender Standort in Sachsen. Insbesondere die Plauener Spitze erfreut sich großer Beliebtheit und wird noch heute in vielen Umfeldern als Accessoire genutzt. Die Sensuna GmbH sieht sich dieser Tradition verbunden und möchte sie mit modernen, kreativen Ideen am Leben erhalten und weiterführen. Hierbei geht Sensuna häufig lohnenswerte Kooperationen ein, sodass es beispielsweise ihr Plissee bei raumtextilienshop.de gibt.

Insgesamt strebt das Unternehmen eine Mischung aus Tradition und Moderne an. So werden bewährte Muster und Stoffe nach wie vor angeboten und durch neue Ideen und Modelle ergänzt. Somit ist sichergestellt, dass für einen Wohnbereich im Vintage-Stil ebenso die geeigneten Plissees zur Verfügung stehen wie für ein modern eingerichtetes Zimmer. Außerdem ist ein Merkmal der Produkte der Sensuna GmbH, dass sie eine hohe Qualität mitbringen und über viele Jahre hinweg hervorragende Dienste leisten.

Moderne Technologien und Verfahren für die Fertigung

Die Sensuna GmbH arbeitet mit modernen und effizienten Fertigungstechnologien. Das bedeutet beispielsweise, dass eine Verschnittminimierung erreicht wird, die zu einer Kostensenkung führt. Das Unternehmen ist schon seit vielen Jahren erfolgreich tätig und bringt daher jede Menge Erfahrung im Bereich der Textilverarbeitung mit. Zudem gibt es eine speziell für Sensuna angefertigte Software, die für eine optimale Ausnutzung der Stoffe sorgt. Zu den Vorteilen der verwendeten Maschinen und Verfahren gehört, dass die Transport- und Arbeitswege sehr kurz sind, die Unternehmensprozesse automatisch und optimiert ablaufen und die Produktion materialoptimiert funktioniert.

Die modernen Technologien sorgen dafür, dass individuelle Gestaltungswünsche erfüllt werden können. Somit lässt sich ein Plissee nach Kundenwunsch erstellen, das passgenau die Kundenerwartungen erfüllt. Hinzu kommt, dass Sensuna besonders schnell arbeitet: Die einzelnen Waren sind innerhalb einer Stunde kommissioniert und selbst Maßanfertigungen nehmen nur ein bis zwei Tage in Anspruch, bis sie fertig sind. Nicht zuletzt sorgt die optimale Kombination aus geringen Kosten und kundenzentriertem Service dafür, dass die Produkte bei den Kunden gut ankommen.

Einen effizienten Sonnenschutz erreichen

Mit den Plissees von Sensuna bekommen Anwender immer genau so viel Sonne, wie sie gerne möchten. Foto: pixabay.de © calimiel

Die Plissees der Sensuna GmbH sind ein hervorragender Sonnenschutz. Sie lassen genauso viel Licht herein, wie die Anwender wünschen. Somit ist sichergestellt, dass möglichst viel natürliches Licht im eigenen Wohnumfeld genutzt werden kann, wodurch Stromkosten gesenkt und eine gemütliche Atmosphäre erzeugt werden kann. Außerdem sorgen die Plissees dafür, dass sich ein Wohnraum nicht so leicht aufheizt und dass die vorhandene Wärme weniger stark abgegeben wird. Somit ist immer für eine gemütliche Wohnatmosphäre gesorgt.

Gleichzeitig haben die Plissees eine optische Wirkung. Mit Hilfe des Sonnenlichts ist es möglich, angenehme Farbeffekte zu erzielen und dem persönlichen Wohnbereich eine individuelle Note zu geben. Die Plissees selbst stehen ebenfalls in vielfältigen Varianten zur Verfügung, sodass für jede Wohnung und jedes Haus die geeigneten Modelle bereitstehen. Mit den Produkten der Sensuna GmbH ist es leicht möglich, den eigenen Stil zum Ausdruck zu bringen und die Plissees auf die sonstige Einrichtung anzupassen.

Die Sensuna GmbH bietet viele unterschiedliche Stoffe und Designs

Die Sensuna GmbH bietet eine große Auswahl an Stoffen und Materialien. Diese haben vor allem einen jeweils eigenen optischen Reiz und unterstützen die Ästhetik eines Raums. Zudem bieten die einzelnen Modelle einen speziellen Mehrwert. So gibt es beispielsweise Varianten, die einen hohen Wärmeschutz bieten, gleichzeitig aber lichtdurchlässig sind. Somit können die Nutzer ganz individuell wählen, wie viel Sonnenlicht in ihren Wohnbereich gelangen soll.

Einige Plissees bieten einen besonders hohen Wärmeschutz, während andere für die Verdunklung und den Blendschutz besonders gut geeignet sind. Zudem gibt es pflegeleichte Varianten, die mit einem hohen Fleckenschutz versehen sind. Die Auswahl an Farben ist bei der Sensuna GmbH beachtlich und auch Plissees mit Motiven stehen zur Verfügung. Somit ist es leicht möglich, Modelle zu wählen, die den eigenen Geschmack treffen und zum persönlichen Wohngefühl passen.

Sensuna engagiert sich in Sachen Klimaschutz

Für die Sensuna GmbH ist es wichtig, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das ist mit ihren verschiedenen Plissees leicht möglich. Diese bieten einen hohen Wärmeschutz und sorgen dafür, dass vorhandene Temperaturen in einem Raum erhalten bleiben. Das bedeutet, dass im Winter nicht so leicht Wärme nach außen abgegeben wird und dass im Sommer nicht so viel Wärme in die Räume eindringt. Entsprechend ist es weniger oft nötig, zu heizen oder die Klimaanlage anzuwerfen.

Auch bei der Fertigung der einzelnen Plissees wird auf eine hohe Nachhaltigkeit geachtet. Das bedeutet, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht, der weggeworfen werden muss und die Umwelt belastet. Die einzelnen Maschinen und Technologien arbeiten umweltfreundlich und sparsam, bei der Produktion wird der Strom- und Wasserverbrauch minimiert. Wer sich für Plissees der Sensuna GmbH entscheidet, kann somit sicher sein, dass diese einen möglichst guten ökologischen Fußabdruck haben.

Plissees für alle Fensterarten

Vielseitigkeit und Flexibilität sind typische Merkmale der Sensuna GmbH. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass für ganz unterschiedliche Fensterarten jeweils eigene Plissees vorhanden sind. Beispielsweise gibt es Modelle, die nicht nur für senkrechte Rechteckfenster geeignet sind, sondern auch zu Fenster mit Sonderformen passen. Das ist insbesondere bei Dachfenstern wichtig, da es hier eine große Auswahl an Typen gibt. In diesem Zusammenhang kommen beispielsweise Doppelplissee Anlagen zum Einsatz, bei denen die einzelnen Modelle verspannt oder aufgehängt werden.

Für große Fensterfronten stehen ebenso geeignete Lösungen zur Verfügung wie für kleine Fenster mit geringen Maßen. Die einzelnen Plissees lassen sich leicht öffnen und schließen, sodass die Handhabung mit wenigen Handgriffen gelingt. Zudem ist es möglich, Plissees nach Kundenwünschen anzufertigen. Solche Maßanfertigung sind immer dann hervorragend geeignet, wenn die vorhandenen Fenster eine außergewöhnliche Form besitzen und somit nicht mit den gängigen Modellen kompatibel sind.