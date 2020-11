Privatsphäre im Garten: schöne Zaun-Ideen

Heutzutage ist es keine Seltenheit, dass man sich eine besser geschützte Privatsphäre für seinen Garten wünscht. Neugierige Blicke von außen können teils sehr störend und unerwünscht sein. Trotzdem überwiegt bei vielen Menschen die ständige Neugier. Anstatt daher auf die Höflichkeit und das Verständnis der Nachbarn zu plädieren, sollte man sich daher eine Alternative in Erwägung ziehen. Vor allem im städtischen Bereich ist es ja meist gar nicht mal böse gemeint. Da wohnt man so dicht an dicht mit seinen Nachbarn zusammen, dass die Einsehbarkeit des Gartens von vornherein nur schwer zu vermeiden ist.

Von Aschendorff Medien