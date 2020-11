Den Anstoß gab ein Neunjähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock

Maximilian ist der Sohn von Marcus Schäfer. Der 46-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock ist internationaler Kunstprojektentwickler und hat in Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo und Fraport den ersten Standort des Kunstwerks gefunden.

„Ich habe mir gedacht, wenn das im Kleinen geht, dann geht das auch mit Überseecontainern“, sagt Schäfer. Mit seiner Frau Nicola, Sohn Maximilian und Tochter Lucie war er gerade mitten im Umzug nach Düsseldorf, nachdem er mehrere Jahre in Malaysia, Singapur und Dubai gearbeitet und mit Musikern und bildenden Künstlern Projekte entwickelt hat. Das Hab und Gut der Familie war in Übersee-Containern verstaut, eben auch das Spielzeug der Kinder, auf das sie sehnsüchtig warteten. „Ich habe mit Freunden in Asien gesprochen. Die kennen genau drei Bauwerke in Deutschland – den Kölner Dom, das Schloss Neuschwanstein und eben das Brandenburger Tor.“ Probehalber hat Marcus Schäfer im Februar mit Containern das Tor im Hamburger Hafen aufbauen lassen. Aus 37 Seecontainern ist das 21 Meter hohe, 24 Meter breite und sechs Meter tiefe Objekt entstanden.

Bereits 2017 wurde der damals 19-jährige Leon Löwentraut als alleiniger Künstler für die Interpretation der von den Vereinten Nationen verabschiedeten 17 globalen Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der Weltgemeinschaft ausgewählt. Ziel ist, allen Menschen auf dem Planeten ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die Bilder sind bereits in Museen gezeigt worden. Galerist und Kurator Dirk Geuer hat die Bilder auf Banner drucken lassen. „Entsprechend der Nachhaltigkeitsziele ist das Material zu 100 Prozent wiederverwertbar, PVC-frei und ökologisch abbaubar“, sagt Marcus Schäfer.

Der erste Standort des Kunstwerks am Flughafen Frankfurt wurde auch deshalb gewählt, weil es von dort aus gut vom Vorfeld aus zu sehen ist. So kann es sich der Aufmerksamkeit ankommender und abfliegender Passagiere sicher sein und bildet symbolisch ein Tor zur Welt. Das „Global Gate“ soll um die ganze Welt wandern und auf seine Botschaft aufmerksam machen.

Marcus Schäfer Foto: Adrian Bedoy

Das Monument, Sinnbild der Wiedervereinigung und der Bruchstellen und Widersprüchlichkeiten der Deutschen Geschichte, geht über die historische Symbolik hinaus: Die fünf Tordurchgänge laden den Besucher auf einen Weg zur Transformation ein. Symbolisch durchschreiten die Besucher das Tor auf dem Weg in die Zukunft, durchlaufen den Prozess der Verwandlung. An den zwei Außenkorridoren der Tordurchgänge werden die Inhalte der 17 Ziele in zwölf Sprachen erklärt.

In allen Durchgängen sieht man zudem Leon Löwentrauts Fotoaktion „Meine Zukunft“, eindrucksvolle Porträts von mehr als 200 Kindern zwischen 9 und 16 Jahren in dem Moment, in dem sie sich die Frage stellen: „Was bedeutet Zukunft für mich?“ Die Schwarz-Weiß-Fotografien, dezent von Leon Löwentraut handübermalt, schmücken die Innenwände des Tores. Die Schwarz-Weiß-Fotos hat Nicola Schäfer in Düsseldorf gemacht – unter Corona-Bedingungen. Monika Kuper, Ehefrau des NRW-Landtagspräsidenten André Kuper, hat die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen.

Selbstverständlich zeigt ein Bild den Ideengeber Maximilian Schäfer. Unter den Porträts sind auch die der Tochter seiner Patentante Katrin Brechmann, Jenna, und die seines besten Freundes Fynn Erichlandwehr – beide Kinder sind ebenfalls aus Schloß Holte-Stukenbrock.