Berlin (dpa) - Der Schauspieler Jan Josef Liefers (56, «Tatort») will einem Medienbericht zufolge eine Episode aus dem Leben des DDR-Staatschefs Erich Honecker aus der Wendezeit verfilmen.

Dabei geht es laut «Bild»-Zeitung um die Zeit nach dem Sturz Honeckers Anfang 1990, als er gemeinsam mit seiner Frau Margot Zuflucht in der Gemeinde des Pastors Uwe Holmer im brandenburgischen Lobetal suchte. Holmer ließ den abgesetzten Staats- und Parteichef sowie dessen Frau für mehrere Monate in seinem Pfarrhaus unterkommen. «Wir können bestätigen, dass wir gemeinsam mit "Radio Doria Film" solch einen Stoff entwickeln», teilte das ZDF auf Anfrage am Samstag mit. Das Unternehmen wurde von Liefers gegründet. Details nannte der Sender zunächst nicht.

«Zwei ältere Männer im Haus klingt erstmal nach einem Kammerspiel», wird Liefers von der «Bild» zitiert. «Aber ich sehe das Ganze als einen Thriller mit Honecker.» Er selbst werde demnach aber nicht vor der Kamera stehen, schreibt die Zeitung.

