Das sind die Modetrends 2021

Zu den absoluten Trendfarben im Jahr 2021 zählt Orange. Diese aktuelle Damenmode & Accessoires für Sie liegen also voll im Trend der Zeit und kosten nicht viel Geld. In diesem Onlineshop für trendige Ladies-Fashion erhalten alle neuen Kunden einen lukrativen Preisnachlass von 10 % auf das gesamte Sortiment, sodass schick aussehen im neuen Jahr zum absoluten Schnäppchen wird, je mehr Kleidungsstücke online bestellt werden. Im Vergleich zu anderen Fashion-Onlinestores gibt es bei liberty women einen kostenfreien Rücksendeservice, wofür kein Premium-Abo nötig wird, wie bei anderen großen Onlinehändlern. Nach unserer Erfahrung werden die hübschen Designerstücke aber nur selten zurückgeschickt, denn bei dieser angesagten Winter- und Frühjahrmode für 2021 stimmt nicht nur der Preis, sondern auch die Verarbeitung der einzelnen Kleidungsstücke und vor allem der Schnitt.

Oversize Look 2021 immer noch angesagt?

Im vergangenen Jahr konnte die Damenkleidung gar nicht groß genug ausfallen, auch das Sweatshirt des Boyfriends durfte ruhig einmal getragen werden, wenn es nur ja mindestens drei Nummern zu groß war. Im neuen Jahr geht es aber etwas eleganter zu, die Schnitte von Kleidern, Röcken, Busen und Jacken betonen die weibliche Figur, ohne dabei zu aufdringlich eng zu wirken. Stilvoll und edel – so wird das neue Jahr aus Sicht der Modemacher. Kombiniert werden darf dabei im neuen Jahr, was gefällt und ausgefallen ist. So lassen sich bis in den Frühling hinein dicke Winterboots mit stilvollen Langmänteln oder leichten Kleidern kombinieren, will man den amerikanischen Modejournalisten von Cosmopolitan Glauben schenken. Auf den Laufstegen und bei der amerikanischen High Society kehrt der Grunge-Look außerdem zurück, der bereits Ende der 1980er bis Mitte der 90er in Deutschland angesagt war. Die Hosen werden auch im neuen Jahr bis zur Taille getragen, was Blusen und Blazer angeht, dürfen zum rockigen Leder-Minirock ruhig auch Pastelltöne getragen werden. Gerade bei den Stars und Sternchen in Amerika kann es dabei 2021 anscheinend gar nicht schrill genug zugehen, Hauptsache man fällt auf und setzt ein deutliches Zeichen, dass man sich durch die aktuelle weltweite Krise in puncto Mode nicht die Laune verderben lässt.

Welche Farben trägt man 2021 außer Orange?

Auf der London Fashion Week im Frühjahr / Sommer 2021 werden wir mit vielen zu Orange komplementären Farbnuancen wie Cerulean, Green Ash, French Blue oder Mint überrascht. Komplementärfarben sind diejenigen, welche sich Farbkreis gegenüberliegen und vor allem in der expressionistischen Malerei für Ausdrucksstärke in den Bildern sorgen. Ganz oben auf der Liste der Trendfarben 2021 steht aber ein edles Marigold, welches sich nach der London Fashion Week spätestens ab Sommer 2021 querbeet durch die gesamte Modewelt ziehen könnte. Pastelltöne dominieren im neuen Jahr aber nicht nur in der Übergangsmode bis zum Sommer, auch im Herbst geht es fröhlich in aufgehellten Pastelltönen weiter, was diese Trends für Trachtenmode zum Oktoberfest 2021 belegen.

Frisurentrends 2021 im Fransenlook

Passend zur fransig-grungigen Mode darf es 2021 auch auf dem Kopf turbulent zugehen. Aber auch ein glatter Kinnbob liegt im neuen Jahr voll im Trend, außerdem werden wir uns auf Palm Painting, Trim Pixie, Curtain Bangs und einen ausgefallenen Choppy Cut freuen dürfen. Beim Choppy Bob, der im neuen Jahr ganz weit oben auf der Frisuren-Trendliste rangieren wird, handelt es sich um eine abgewandelte Version des bekannten Bob, wobei das Haar nicht in derselben Länge getragen, sondern frech durchgestuft wird. Bleibt zu hoffen, dass auch in Deutschland bald wieder die Frisörläden eröffnen dürfen, damit wir uns voller Zuversicht in eine neue und ausgefallene Frisur stürzen können – ohne daheim selbst mit Schere oder Rasierapparat Hand anlegen zu müssen. Wer sich für 2021 eine neue Haarfarbe wünscht, liegt mit natürlichen Blondtönen voll im Trend, aber auch warme Brauntöne lassen sich hervorragend zu den angesagten Modefarben wie Orange und dessen Komplementärtönen tragen. Haarfarben gibt es als herauswaschbare Tönung, mit der sich dann im monatlichen Wechsel alle Trendfarbtöne 2021 ausprobieren lassen, oder als dauerhafte Färbung mit Grauabdeckung. Einzelne graue Strähnen sehen nach dem Haarefärben etwas heller aus, was für einen schicken Strähnchen-Look sorgt, der auch im neuen Jahr ein echter Hingucker wird.