London (dpa) - Der britische Schauspieler Ronald Pickup, unter anderem bekannt als Erzbischof von Canterbury in der Netflix-Serie «The Crown», ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf dessen Agenten. Pickup sei bereits am Mittwoch nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie «friedlich entschlafen», hieß es demnach in einer Mitteilung.

Einer seiner größten Erfolge war die Komödie «Best Exotic Marigold Hotel» aus dem Jahr 2015. Er spielte darin den liebestollen Schürzenjäger Norman, der mit sechs weiteren Rentnern in Indien einen Neuanfang wagen will. In dem Zweiter-Weltkriegs-Drama «Darkest Hour» schlüpfte Pickup in die Rolle des Neville Chamberlain - also von Winston Churchills Vorgänger als britischer Premierminister, der mit seiner Appeasement-Politik gegenüber Hitler kläglich gescheitert war.

Pickup blickte aber auch auf eine lange Karriere am Theater und in Fernsehproduktionen zurück. Sein Durchbruch gelang ihm 1964 mit einer Nebenrolle in der britischen Kultserie «Doctor Who».

