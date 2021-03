MAKEUP macht ganz Europa schön

Statt offline-Shopping mit Maske und Zugangsbeschränkung bietet man auf makeupstore.de ein bequemes Onlineshopping vom heimischen Sofa aus an. Dabei müssen Beauty-Queens und gepflegte Männer auf nichts verzichten, was man sonst vor Ort kaufen könnte: Die Auswahl ist riesig – auch an Markenprodukten.

Mit MAKEUP kommt die Welt der Schönheit ins Haus

Im Gegenteil: MAKEUP listet im Beautyshop auch Schönheitsprodukte für Kunden in Deutschland auf, die erfolgreich in USA, Japan oder Israel sind und dort Kundinnen reiheinweise begeistern, aber den Weg noch nicht in die Regale nach Deutschland gefunden haben. Vereint mit bekannten Marken- und Nischenprodukten aus dem Bereich Parfum und Kosmetik wird so eine riesige Produktpalette offeriert.

Bequeme Navigation in der Onlinewelt von Parfum, Make Up und Co

Die Macher von Makeupstore.de haben wegen der großen Auswahl der Produkte von vorneherein Wert darauf gelegt, dass die Nutzer der Onlinewelt sich schnell auf der Seite zurecht finden und in Sekundenschnelle das finden, wonach sie suchen. Ob Düfte, Make Up oder Accessoires: Man findet schnell, was man sucht, was auch durch die Suche nach Linien bestimmter Marken erleichtert. Angeboten werden Produkte für Damen und Herren im Bereich von:

Parfums

Gesichtspflege

Haare

Nägel

Make Up

Körperpflege

Badepflege

Accessoires

Gesundheit

Dermakosmetik

Große und kleine Marken bei MAKEUP

Bei MAKEUP muss man auf die großen Marken ebenso wenig verzichten wie auf Nischenanbieter und Produktinnovationen. Man findet dort das One Million von Paco Rabanne ebenso wie kleine Nischendüfte oder Düfte aus USA oder Italien. Hier eine Auswahl der gelisteten Marken:

Avon

Babor

Chloe

Dior

Giorgio Armani

Henna Plus

Kanebo

Nivea

Paco Rabanne

Revlon

Sebamed

Toni & Guy

…um nur eine Auswahl aus den Marken zu nennen.

Ein Anbieter für alles aus dem Bereich Schönheit

Schon bei der Konzeption des Onlinestores hat man Wert darauf gelegt, im Bereich Schönheit ein One-Stopp-Shopping für den Kunden zu ermöglichen. MAKEUP bietet daher vom Fuß bis zum Kopf alles in Sachen Schönheit an, was der Körper begehrt: Von der Fußpflegecreme bis zum Shampoo für den Kopf kann alles bei einem Besuch des Onlineshops geordert werden, sodass lange Wege in der Stadt entfallen. Man muss nicht mehr von einem Drogeriemarkt zur Parfümerie und dann zum Friseur, um drei Produkte einzukaufen, sondern kann dies bequem von zu Hause erledigen.

Ohne Maske – ohne Zutrittsbeschränkungen

In Corona-Zeiten können so Kunden und Kundinnen, die ihren Körper pflegen wollen, bequem von zuhause einkaufen. Ohne Maske, ohne Zutrittsbeschänkungen, ohne Anmeldung und ohne Infektionsgefahr. In aller Seelenruhe kann man zuhause durch das gesamte Sortiment stöbern und genau das ordern, was man braucht. Ohne Druck, ohne Hetze und ohne Parkplatzsorgen.

Der Postbote von DHL oder DPD bringt es innerhalb weniger Tage nach Hause.

Körperpflege für den Mann und die Frau

Die Pflege- und Kosmetikprodukte von Makeupstore.de richten sich dabei nicht nur an Frauen, sondern werden für alle Geschlechter angeboten. Rasierwasser und Gesichtspflege für den Mann findet man also ebenso wie ein weibliches Parfum.

Günstige Preise durch Verzicht auf Ladenlokale

Bei Makeupstore.de müssen keine hohen Kosten für Ladenlokale in 1A-Lagen über teure Produktpreise mitfinanziert werden, was eine günstige Kalkulation für alle Produkte, die ausschließlich im Versand angeboten werden, möglich macht. Die Macher von MAKEUP ermöglichen so eine große Auswahl an Beautyprodukten zum kleinen Preis. Wer glaubt, dass Versandkosten diese Rechnung wieder zunichtemachen, der täuscht sich: Ab 29 Euro Warenwert bietet das Unternehmen einen für den Kunden kostenlosen Versand bis an die Haustür an.