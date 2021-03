In der letzten Woche hat Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ihren Entwurf eines neuen Denkmalschutzgesetzes vorgestellt, das 2022 in Kraft treten soll. Jetzt kommt Kritik von denen, die den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen seit Jahren maßgeblich gestalten – zum Beispiel von Dr. Holger Mertens, dem Leiter des Denkmalpflegeamts für Westfalen-Lippe in Münster. Die meisten Baudenkmäler gehören Privatleuten Einfamilienhäuser, Bauernhöfe, Schlösser, Kirchen, Fabriken: Mehr als 80.000 Baudenkmäler stehen in NRW – das sind etwa 1,5 Prozent der Gebäude und damit nur halb so viele wie im Bundesdurchschnitt.