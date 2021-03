München (dpa) - Bastian Schweinsteiger war einer der besten Fußballer Deutschlands - seine Vita wird nun von einem der renommiertesten Schriftsteller zu Papier gebracht. Bestseller-Autor Martin Suter wird einen biografischen Roman über den mehrmaligen deutschen Meister und Weltmeister von 2014 verfassen.

Das Buch «Einer von euch» soll am 29. September erscheinen, wie die beiden Männer und der Diogenes-Verlag bekanntgaben. Schweinsteiger (36) zeigte sich «stolz und glücklich» über das Projekt mit Suter, wie er bei Twitter schrieb.

Der Schweizer Autor («Small World», «Ein perfekter Freund») «erzählt uns Wahres und fast Wahres aus dem Leben des Mannes, dem es nicht in die Wiege gelegt war, alles zu erreichen, was man als Fußballer erreichen kann», wie es in einer Mitteilung des Verlags hieß. «Und er verrät uns auch, wie Basti dennoch so erfolgreich wurde.»

Suter (73) berichtete auf seiner Homepage, wie er sich erstmals mit Schweinsteiger in einem Sitzungszimmer am Zürcher Flughafen zu einem Gespräch traf. Schon nach fünf Minuten hätten sie sich geduzt; kurz darauf sei beschlossen gewesen, das Projekt anzugehen.

Der frühere Mittelfeldspieler aus dem bayerischen Oberaudorf bei Rosenheim beendete im Oktober 2019 seine Karriere; zuvor hatte er vor allem beim FC Bayern mit acht Meistertiteln, sieben Erfolgen im DFB-Pokal und 2013 dem Triumph in der Champions League die größten Siege gefeiert. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft nach einem aufopferungsvollen Finale Weltmeister in Rio de Janeiro.

Martin Suter hatte zuletzt einen Podcast und einen Gesprächsband («Alle sind so ernst geworden») mit seinem Bestseller-Autorenkollegen Benjamin von Stuckrad-Barre verfasst.

