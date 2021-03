Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) als Stifter des Hauptpreises am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Regisseurin bestätigte das auch auf dpa-Anfrage. Damit zieht die Filmemacherin Konsequenzen aus den Unstimmigkeiten zu dem Film, die der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag bekanntgemacht hatte. Teile des Films sollen dem öffentlich-rechtlichen Sender zufolge inszeniert worden sein. In „Lovemobil“ geht es um das Leben von Prostituierten in Wohnmobilen am Rande von Bundesstraßen in Niedersachsen. Der Film kam im Frühjahr 2020 in die Kinos und lief auf Festivals.