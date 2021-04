Nicht nur als Bürger des jüdischen Staates Israel, auch als Jurist begleitete der 1926 in Königsberg geborene Zeitzeuge den Prozess. „Eichmann hat versucht, aus der Geschichte herauszukriechen“, so Moshe Meron. Dass der Versuch scheiterte, war zunächst einmal dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer zu verdanken. Bauer hatte den Israelis den Hinweis auf den Aufenthaltsort des ehemaligen SS-Obersturmbannführers gegeben. Nach dem Krieg war der frühere Leiter des Referats für „Judenangelegenheiten“ im Reichssicherheitshauptamt 1950 über Österreich und Italien nach Argentinien geflohen. Als Personal der israelischen Fluglinie El Al getarnte Mossad-Agenten entführten Eichmann am 22. Mai 1960 von Argentinien nach Israel. Einen Tag später wurde Haftbefehl erlassen. Bis zu seiner Flucht aus Deutschland im Mai 1950 hatte Eichmann unter dem Namen Otto Heninger unbehelligt in der Lüneburger Heide gelebt. „Eichmann hatte immer Leute um sich herum, die wussten, wer er war oder das zumindest ahnten. Sonst hätte er sich ja nicht von einem alten Bekannten mit dem Auto aus der Lüneburger Heide bis an die österreichische Grenze bringen lassen können. Es gab die alten Kameraden, und es gab den unzuverlässigen Rest. In Argentinien musste er nicht mehr so vorsichtig sein, da waren viele Leute, die er kannte und die den Nationalsozialismus bewunderten. Diese Leute hatten die Papiere für Argentinien bekommen, weil sie waren, wer sie waren“, sagt die Autorin Bettina Stangneth, deren Buch „Eichmann vor Jerusalem“ (Rowohlt, 656 Seiten, 24 Euro) als Standardwerk gilt.