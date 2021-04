„Der kulturelle Unterschied ist einfach da“

Die Politikwissenschaftlerin, die am Hoover-Institut der Standford-Universität in den USA lehrt und forscht, ist seit 2004 eine der bekanntesten Feministinnen und Islamkritikerinnen weltweit, denn vor 17 Jahren war sie an dem Kurzfilm „Submission“ des niederländischen Filmemachers Theo von Gogh beteiligt, der wegen des Films von einem Islamisten ermordet wurde. Andreas Schnadwinkel hat mit Ayaan Hirsi Ali gesprochen. In Ihrem Buch „Beute” beschreiben Sie, dass durch die Zuwanderung muslimischer Männer nach Europa die sexuelle Gewalt an Frauen zunehme. Hat Sie die Entwicklung seit 2015 dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Ayaan Hirsi Ali: Eigentlich habe ich die Erfahrungen der vergangenen sechs Jahre nicht gebraucht. Es ist ja nicht neu, dass generell Männer – natürlich nicht alle und nicht jeder – aus muslimisch geprägten Ländern eine andere Einstellung gegenüber Frauen haben als europäisch geprägte Männer. Dieser kulturelle Unterschied ist einfach da. Warum leugnen so viele emanzipierte Akademikerinnen oder die neue Generation der Feministinnen in den USA und Europa die Bedrohung, die Sie beschreiben? Hirsi Ali: Einerseits aus Gründen politischer Korrektheit.