Erleichtert und dankbar reagierten die Nachkommen des von den Nationalsozialisten verfolgten einstigen Besitzers Kurt Grawi (1887-1944): „Unsere Familie ist sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem Gerechtigkeit weiterhin das Leitprinzip ist und welches fair und offen mit seiner Vergangenheit umgeht“, teilten die heute in Deutschland und Chile ansässigen Nachkommen am Freitag mit. Der Rückerstattungsprozess habe sich nach ihrer Erfahrung als „fair und unparteiisch“ erwiesen, erklärte die Grawi-Familie.

Der Düsseldorfer Stadtrat hatte am Donnerstag beschlossen, das expressionistische Werk „Die Füchse“ von Franz Marc an die Erben des einstigen Besitzers Grawi zurückzugeben. Der Rat folgte damit einer in Fachkreisen umstrittenen Empfehlung der Beratenden Kommission für Raubkunstfälle.

Das auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzte kubistische Gemälde kam 1962 als Schenkung nach Düsseldorf und gehört zu den Spitzenwerken des Museums Kunstpalast. Über die Rückgabe des Werks hatte es eine kontroverse Debatte gegeben, da das Bild erst nach der Emigration Grawis im Ausland verkauft worden war.

Die Anwälte der Grawi-Erben nannten die Empfehlung der Kommission „wegweisend“ auch für andere, ähnlich gelagerte Fälle, in denen NS-Opfer sich zwangsweise von ihrem Vermögen hätten trennen müssen – „und zwar unabhängig davon, ob der Vermögensgegenstand noch in Nazi-Deutschland oder außerhalb des Deutschen Reichs den Besitz wechselte“.