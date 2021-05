Bali Schlafsofa Berlin Möbelstücke - das Richtige im Handumdrehen finden

Dies erleichtert die Bali Schlafsofa Berlin Reihe bei Betten Anthon. Denn: Die Möbelstücke aus Meisterhand schaffen es, ein kleines Budget optimal mit Multifunktionalität zu verbinden - und so allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Warum ein Gästebett und ein Sofa kaufen, wenn man beides in einem Möbelstück haben kann? Bali hat diese Frage mit hochkarätigen Schlafsofas beantwortet, um die Kaufentscheidung zu erleichtern und wichtigen Platz in jedem Zuhause zu sparen.

Von Leder bis Flachgewebebezug - das Bali Schlafsofa Berlin als Eyecatcher

Für das Wohnzimmer soll es eine knallige Farbe wie Rot oder Hellblau werden? Oder im Büro wird noch ein bequemer Beistand in Grau oder Schwarz gebraucht? Welche Anforderungen man an das Sofa auch hegt - das Bali Schlafsofa Berlin Möbelstück kann rein optisch punkten. Wer sich für einen langlebigen Lederbezug entscheiden möchte, kann auf Schwarz oder Braun setzen und sich über einen leicht zu pflegenden Begleiter freuen, der auch in mehreren Jahrzehnten noch als zeitlos gilt. Soll es jedoch ein Stoffbezug sein, eröffnet sich durch Bali eine breite Farbpalette, die jedes Zuhause aufzupeppen weiß. Was will man mehr?

Reinigung und Pflege? Auch hier kann die Bali Schlafsofa Berlin Reihe punkten

Wer sich für ein hochkarätiges Sofa entscheidet, setzt oftmals auch auf besondere Stoffarten und Materialien. Diese Investition will zwar gehuldigt werden , erweist sich aber im Alltag oftmals als unpraktisch. Denn: Reinigung und Pflege der sensiblen Materialien fallen oft etwas komplexer aus. Bali Schlafsofa Berlin Stücke hingegen wissen hier in jeder Hinsicht zu punkten. Mit dem Polsteraufsatz eines jeden Staubsaugers und einem feuchten Tuch lässt sich jede Verschmutzung gut entfernen. Soll das Leder der Sofas gepflegt werden, kann ein spezielles Pflegemittel weiterhelfen und die Oberflächen besonders geschmeidig halten.

Die richtige Größe? Mit der Bali Schlafsofa Berlin Kollektion gefunden

Nicht jeder möchte in einer üppigen Wohnlandschaft residieren und seine Feierabende verbringen. Umgekehrt möchten größere Familien nicht auf einem engen Schlafsofa Platz nehmen müssen. Genau deshalb gibt es Bali Schlafsofa Berlin Modelle, die sich durch Module erweitern und nach Belieben aufstellen lassen. Ansonsten bieten sich Liegeflächen von 120 bis 180cm Breite an, die jedem Platzbedarf gerecht werden.