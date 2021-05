Die Vorteile von Naturkosmetik

Welche Inhaltsstoffe stecken in Naturkosmetik

Naturkosmetik enthält ausschließlich Inhaltsstoffe, die wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden können, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Konsumenten für den Kauf von Naturkosmetika wie die natürlichen Kosmetik Artikel vom Tiroler Kräuterhof, für deren Herstellung Kräuter aus bis zu 2000 Metern Höhe verwendet werden.

Gute Gründe für Naturkosmetik

Der Schutz der Umwelt ist nur einer der Gründe, der bei dem Kauf von Kosmetikartikeln eine wichtige Rolle spielt. Denn die Verwendung von Naturkosmetika wirkt sich auch auf die eigene Gesundheit aus und die Anwender entdecken regelmäßig neue Produkte, die sich von den bislang erhältlichen Kosmetikartikeln unterscheiden.

Naturkosmetik wirkt sich nicht auf die Gesundheit aus

Statistiken zufolge verwendet die durchschnittliche Person hierzulande etwa 10 verschiedene Kosmetikprodukte, bei deren Anwendung bis zu 130 Giftstoffe aufgenommen werden. Bedenkt man dabei noch, dass einige dieser Giftstoffe über die Haut in den Blutkreislauf gelangen können, klingt das für viele ziemlich unheimlich. Und wenn man dann noch realisiert, welche Inhaltsstoffe in den herkömmlichen Kosmetikprodukten enthalten sind, von denen einige im Verdacht stehen, krebserregend zu sein, sollte man sich besser überlegen, zukünftig auf natürliche Kosmetikprodukte umzusteigen. Schließlich achten die meisten Menschen auch darauf, was sie ihrem Körper an Nahrung zuführen und so ähnlich sollte man es mit Kosmetikprodukten ebenfalls handhaben.

Naturkosmetik belastet die Umwelt nicht

Nicht nur die in Peelings und Zahnpaste enthaltenen Mikro-Plastik-Partikel, sind schlecht für die Umwelt, sondern auch Glitzerpartikel belasten die Umwelt. Diese können von den Kläranlagen nämlich nicht aus dem Wasser herausgefiltert werden und gelangen somit in die Gewässer, was sowohl für Pflanzen, Tiere und Menschen eine potenzielle Gefahr darstellt.

Daher gibt es mittlerweile sogar Glitzer, der biologisch abgebaut werden kann und seinem Vorbild aus Plastik optisch in nichts nachsteht, allerdings ohne die Umwelt auf Dauer zu belasten. Hergestellt wird Öko-Glitzer aus natürlichen Mineralien wie Mica, welche guten Gewissens angewendet werden können. Das Mineral wird aus der Erdkruste entnommen, wohin es später auch wieder zurückgeführt wird.

Naturkosmetik schont Haut und Haare

Wer zum ersten Mal ein natürliches Shampoo oder Duschgel verwendet, der wird direkt feststellen, dass dieses weitaus weniger schäumt wie herkömmliche Alternativen. Das mag zunächst vielleicht etwas ungewohnt sein, doch das macht ein Naturprodukt deutlich sanfter . Denn was stark schäumt, trocknet im Anschluss daran auch stark aus. Der Schaum entfernt außer den Schmutz genauso die Fettschicht von der Haut, wodurch diese vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt wird. Somit lohnt sich die Umgewöhnung an ein natürliches Shampoo oder Duschgel, welches weniger schäumt.

In Naturkosmetik sind keine chemischen Duftstoffe enthalten

Bei einigen Menschen treten durch die Inhaltsstoffe in herkömmlichen Kosmetikprodukten Hautirritationen auf. Insbesondere enthaltene chemische Duftstoffe können Rötungen, Pickel und Schwellungen auf der Haut verursachen. Derartige Reaktionen sind bei Naturkosmetik-Produkten dagegen nicht zu befürchten, da dies keine chemischen Duftstoffe enthalten.

Allerdings sollte man auch bei natürlichen Produkten immer einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen und darauf achten, ob eine Pflanze enthalten ist, auf die man allergisch reagiert. Denn unter den natürlichen Inhaltsstoffen existieren solche, die der Haut schaden können. Teebaumöl z. B. trocknet die Haut nicht nur stark aus, sondern besitzt ebenfalls ein erhöhtes Allergiepotenzial. Doch auch wer allergisch auf Kamille oder Lavendel reagiert, sollte sich besser für eine Creme mit anderen Inhaltsstoffen entscheiden.

Es gibt regelmäßig neue natürliche Kosmetikprodukte

Der Naturkosmetik-Markt hierzulande ist der größte in ganz Europa, weshalb es hier immer wieder neue Marken und Produkte zu entdecken gibt.

Allerdings sollte der Kauf von natürlichen Kosmetikartikeln mit Bedacht geschehen, da der Begriff Naturkosmetik nicht geschützt ist. Aus diesem Grund sollte man am besten ausschließlich auf zertifizierte Marken vertrauen. Vor dem Kauf sollten die Inhaltsstoffe von nicht zertifizierter Produkte dagegen besser im Internet recherchiert werden, wie natürlich diese wirklich sind.