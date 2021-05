Geld sparen mit Gutscheinen: vielfältige Angebote in Onlineshops

Rabattcodes erweisen sich beim Einkaufen als besonders praktisch: Shops reduzieren den Rechnungsbetrag unmittelbar. Die Verrechnung erfolgt beim Abschluss des Bestellprozesses. Nutzer sehen im Warenkorb transparent, wie viel Geld sie sparen. Diese Angebote und Rabatte für Technik aller Art , Mode, Spielwaren und viele andere Produktkategorien reduzieren die Kosten entweder um einen prozentualen Anteil oder um einen festen Betrag. Der Preisnachlass beträgt zum Beispiel 20 % auf die Rechnungssumme oder 10 Euro. Wichtig ist, dass Verbraucher nicht allein auf die Höhe des Rabatts achten - auch der Preis für die Waren sollte stimmen. Bestenfalls führen sie im ersten Schritt einen umfangreichen Online-Preisvergleich durch und prüfen dann, wo sie inklusive Gutschein am wenigsten bezahlen.

Die Bedingungen der Gutscheincodes vergleichen

Grundsätzlich gibt es diese Gutscheine für sämtliche Waren und Dienstleistungen im Internet. So können sich Kunden ansprechende Rabattcodes für die beliebtesten Modemarken und für die besten Anbieter von Unterhaltungselektronik sichern. Sie sollten aber jeweils im Einzelfall kontrollieren, inwieweit ihnen ein Gutschein nützt. Die Konditionen unterscheiden sich deutlich. Bedeutende Aspekte sind die Höhe des Rabatts, mögliche Mindestbestellsummen und Beschränkungen auf bestimmte Produktkategorien. Bei einem Baumarktcenter interessiert zum Beispiel, ob Gutscheine für den Haus- und Gartenbereich und damit für das komplette Sortiment oder nur für einzelne Warengruppen wie Farben oder Gartenmöbel gelten. Mindestbestellsummen kommen vor allem bei festen Rabatten vor und sollten in einem vernünftigen Verhältnis zum Preisnachlass stehen. Ein Rabatt von 10 Euro bei einem Rechnungsbetrag von mindestens 50 Euro ist ansprechend, 5 Euro Nachlass bei einer Bestellung über 100 Euro ist wenig. Es fragt sich zudem, ob Webshops Rabatte ausschließlich Neukunden oder allen Kunden gewähren.

Cashback-Portale im Internet: Geld zurück für Umsätze

Die meisten kennen Rabattkarten, die sie in diversen Einzelhandelsgeschäften an der Kasse vorzeigen können. Mit diesen Karten sammeln Kunden Punkte, die sie später gegen Sachprämien eintauschen. Cashback-Portale im Web gehen einen Schritt weiter : Diese Plattformen registrieren Einkäufe und Buchungen in zahlreichen Shops und bei Dienstleistern wie Reisebüros. Angemeldete Nutzer erhalten für jeden Umsatz Guthaben gutgeschrieben, ab einem Mindestbetrag können sie sich dieses auszahlen lassen. Damit minimieren sie nachträglich ihre Kosten - Cashback ist wie Gutscheincodes eine Form des Rabatts. Der große Vorteil besteht darin, dass sich Kunden nicht mit Sachprämien begnügen müssen. Sie verbuchen auf ihrem Girokonto Geld , über das sie frei verfügen. Die Nutzung dieser Cashback-Portale fällt leicht, das ist ein weiterer Pluspunkt: User registrieren sich und klicken auf die entsprechenden Links zu den Shops, die Plattformen rechnen die anschließenden Umsätze automatisch dem Nutzerkonto zu.