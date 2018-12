Von dpa

New York (dpa) - Die US-Aktienmärkte haben eine Woche wilder Kursausschläge unspektakulär beendet. Der Dow Jones Industrial pendelte bis in den späten Handel zwischen Minus und Plus. Letztlich verlor das Börsenbarometer 0,33 Prozent auf 23 062 Punkte. Die aktuelle Jahresbilanz für den Dow lautet minus 6,7 Prozent. Der Eurokurs bewegte sich im US-Handel nur wenig und notierte zuletzt bei 1,1442 Dollar.