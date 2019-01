Von dpa

Manchester (dpa) - Tabellenführer FC Liverpool hat auf dem Weg zur ersten Fußball-Meisterschaft seit 29 Jahren einen Rückschlag erlitten. Im Spitzenspiel bei Meister Manchester City kassierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Abend ihre erste Niederlage in dieser Premier-League-Saison und unterlag mit 1:2. Damit schrumpfte der Vorsprung in der Tabelle auf vier Punkte. Den entscheidenden Treffer erzielte der deutsche Nationalspieler Leroy Sané in der 72. Minute. Zuvor hatte Sergio Agüero Manchester City in Führung geschossen. Roberto Firmino erzielte das Tor zum Ausgleich für die Reds. Das Rennen um den Titel ist damit wieder völlig offen.