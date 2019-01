Von dpa

Berlin (dpa) - Das Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben erst in der Nacht zum Freitag von der Veröffentlichung einer großen Menge persönlicher Daten von Politikern und Prominenten im Internet erfahren. Dies teilte die Behörde allen Bundestagsabgeordneten in einem Schreiben mit, das der dpa vorliegt. Dagegen war der massive Datendiebstahl dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereits seit Wochen bekannt. Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Unbekannter über ein Twitter-Konto massenweise persönliche Daten von Politikern und Promis veröffentlicht hat.