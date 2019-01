Von dpa

Hannover (dpa) - Eine erneute Störung am Stellwerk hat am Hauptbahnhof in Hannover in der Nacht zu Dienstag und am frühen Morgen Behinderungen im Bahnverkehr verursacht. Fernverkehrszüge konnten bis etwa 04.30 Uhr nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Auch der Regionalverkehr sei betroffen gewesen. Insbesondere bei der S-Bahn kam es zu Teilausfällen. Die Störung sei zwar inzwischen behoben, es käme jedoch nach wie vor zu Folgeverspätungen, teilte er weiter mit.