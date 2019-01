Von dpa

Berlin (dpa) - Die deutschen Handballer haben mit einem hart erkämpften Unentschieden gegen Titelverteidiger Frankreich den Einzug in die Hauptrunde der Heim-WM perfekt gemacht. In einem teils hochspannenden Spitzenspiel trennte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Abend in Berlin mit 25:25 vom Weltmeister. Vor 13 500 Zuschauern waren Uwe Gensheimer, Martin Strobel und Fabian Wiede mit je vier Treffern beste Werfer der DHB-Auswahl. Im abschließenden Vorrundenspiel spielt die deutsche Mannschaft am Donnerstag gegen Serbien.