Von dpa

Washington (dpa) - In Teilen der USA müssen sich Reisende auf ein Verkehrschaos einstellen. Ein Wintersturm mit viel Schnee, Eisregen und Gewitter soll nach Angaben der US-Wetterbehörde vom mittleren Westen bis in den Nordosten ziehen. Tausende Flüge fielen deshalb bereits gestern aus oder waren verspätet. Auch Züge waren betroffen und einige Straßen mit Schnee oder Eis bedeckt. Einige Bundesstaaten riefen den Notstand aus, darunter auch New Jersey.