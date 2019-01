Von dpa

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Erklärung zum Plan B für ihr gescheitertes Brexit-Abkommen am Nachmittag präsentieren. Das bestätigte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur in London. Unklar ist, ob die konservative Regierungschefin tatsächlich ein konkretes Konzept vorlegen wird, wie sie ihren Brexit-Deal durchs Parlament bringen will. Als wahrscheinlicher gilt in London, dass May den Abgeordneten eine Art Fahrplan präsentiert.