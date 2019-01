Von dpa

Damaskus (dpa) - Die Terrormiliz IS hat den Anschlag auf eine US-Patrouille und deren Partner in Nordsyrien für sich reklamiert. Ein Angreifer habe seine Autobombe in der Nähe der Soldaten gezündet, hieß es in einer im Internet verbreiteten Mitteilung des IS-Sprachrohrs Amak. Ein Sprecher der von den USA geführten Koalition bestätigte den Angriff und teilte mit, dass es keine US-amerikanischen Opfer gegeben habe. Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass bei dem Angriff zwei US-Soldaten verletzt und mindestens fünf syrische Kämpfer getötet worden seien.