Von dpa

Bonn (dpa) - Nach dem massenhaften Diebstahl von Politiker- und Prominenten-Daten hat Bundesinnenminister Horst Seehofer der Datenschutzbehörde BSI mehr Kompetenzen versprochen - etwa im Umgang mit Plattformen wie Facebook. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) benötige gegenüber den Anbietern eine «Verpflichtungsmöglichkeit», dass dortige Inhalte gelöscht werden. Das sei ihm ganz wichtig. Er wolle nicht, dass das BSI als Bittsteller auftreten müsse in so einem Fall gegenüber Facebook und anderen, sagte Seehofer beim Besuch des BSI in Bonn.