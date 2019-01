Von dpa

Caracas (dpa) - Mehrere Linken-Bundestagsabgeordnete haben die Ereignisse in Venezuela als Putschversuch bezeichnet. «Jeder aufrechte Demokrat muss diesen Putschversuch verurteilen», schrieb die Vize-Fraktionsvorsitzende Sevim Dagdelen bei Twitter. «Kritik an der Regierung ist legitim, ein Putsch ist es nicht und klar zu verurteilen!» Parlamentschef Juan Guaidó hatte sich zuvor zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt. Mehrere Staaten, darunter die USA, erkannten den Oppositionsführer als Interims-Präsidenten an.