Von dpa

Rom (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeugs und eines Hubschraubers in den italienischen Alpen ist auf sieben gestiegen. Unter den Opfern sind vier Deutsche, wie die italienische Polizei sagte. Ein Todesopfer sei ein 49-jähriger Deutscher, der in der Region als Bergführer arbeitete, sagte ein Sprecher des italienischen nationalen Bergrettungsdienstes. Das Unglück hatte sich gestern am Rutor-Gletscher im Aostatal ereignet. Der Unfallort liegt im Dreiländereck zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz im hochalpinen Gebiet.