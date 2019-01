Von dpa

Bonn (dpa) - Den Entwicklungshilfe-Organisationen Misereor und Germanwatch ist der Kohlekompromiss nicht ambitioniert genug. Zwar sei es gut, dass der Kohleausstieg nun endlich beginne, er müsse aber deutlich beschleunigt werden, um Klimaziele auch wirklich zu erreichen, teilte Misereor-Chef Pirmin Spiegel mit. Schon heute verursache Deutschlands Energiesystem Schäden in vielen Regionen der Welt, etwa in den Abbauregionen von Steinkohle, die in unseren Kraftwerken verbrannt würde, so die Organisation weiter.