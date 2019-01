Von dpa

Berlin (dpa) - Olympiasiegerin Laura Ludwig hat durch die sportliche Auszeit aufgrund der Geburt ihres Sohnes neue Motivation für die Karriere als Beach-Volleyballerin gefunden. «Ich weiß nicht, ob es ohne die Babypause so gewesen wäre. Zumindest wäre es nicht so extrem», sagte die 33-Jährige der «Welt am Sonntag». «Ich spüre wieder diesen Killerinstinkt.» Ludwig brachte vor sieben Monaten ihren Sohn Teo zur Welt und trainiert inzwischen wieder intensiv. Nach dem Karriere-Ende ihrer sportlichen Partnerin Kira Walkenhorst nimmt sie nun mit Margareta Kozuch Anlauf zu Olympia 2020 in Tokio.