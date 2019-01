Von dpa

Berlin (dpa) - Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, schließt Nachverhandlungen zum Brexit-Vertrag weiterhin aus. Als Begründung sagte sie dem SWR: «Weil die EU an den wichtigen Punkten nicht mehr Großbritannien entgegenkommen kann.» Konkret gehe es um den sogenannten Backstop, der eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll. In Großbritannien befürchten einige, dass durch den Backstop eine dauerhaft enge Bindung an die EU bestehen bleibe.