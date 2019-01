Von dpa

Leipzig (dpa) - Der russische Discounter Torgservis hat in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnet. Großen Andrang und lange Schlangen an den Kassen gab es zunächst jedoch nicht. Mit niedrigen Preisen und spärlichem Design bietet der Markt unter der Bezeichnung Mere auf 1000 Quadratmetern vor allem Lebensmittel an. Die deutsche Tochter TS-Markt will Schritt für Schritt weitere Filialen in Ostdeutschland eröffnen und hier die Marktführer Aldi und Lidl angreifen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten warnte vor einer weiteren Verschärfung des Preiskampfs bei Lebensmitteln.