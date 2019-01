Von dpa

São Paulo (dpa) - Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei zwei Mitarbeiter des Unternehmens TÜV Süd festgenommen. Das bestätigte die Münchener Firma, ohne Einzelheiten zu nennen. Der TÜV Süd hatte im vergangenen Jahr die Dämme an der Mine geprüft. Außerdem nahm die Polizei in Brasilien drei Mitarbeiter der Betreiberfirma Vale fest. Der Damm war am Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweg und schlug eine Schneise der Zerstörung. Mindestens 65 Menschen starben, fast 280 werden noch vermisst.