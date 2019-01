Von dpa

Osnabrück (dpa) - Fast jeder dritte Arbeitslose in Deutschland gibt nach einem Zeitungsbericht an, sich nicht regelmäßig eine vollwertige Mahlzeit leisten zu können. Entsprechend äußerten sich bei einer EU-Erhebung etwa 30 Prozent der deutschen Erwerbslosen, wie die «Neue Osnabrücker Zeitung» berichtet. Zudem sah sich rund ein Drittel aller Bürger über 16 Jahren in Deutschland bei der Befragung 2017 nicht in der Lage, unerwartete Ausgaben in Höhe von 1000 Euro aus eigenen Finanzmitteln zu stemmen, etwa für eine Autoreparatur oder eine neue Waschmaschine.