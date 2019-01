Von dpa

Wiesbaden (dpa) - Der deutsche Einzelhandel hat im Dezember nach ersten statistischen Auswertungen ein schwaches Weihnachtsgeschäft gemacht. Preisbereinigt blieb der Umsatz nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Auch nominal sanken die Erlöse in der Jahresfrist um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Die Geschäfte waren sowohl im Dezember 2018 als auch im Dezember 2017 an 24 Verkaufstagen geöffnet.