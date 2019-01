Von dpa

Berlin (dpa) - Ein besonders drastisches Beispiel für den bundesweiten Erziehermangel erregt in Berlin die Gemüter: In der Kita «Notenzwerge» sind wegen großer Personalnot massenhaft Verträge von Kindern zum 28. Februar gekündigt worden. Die Senatsverwaltung und der Bezirk Tempelhof-Schöneberg arbeiten an einer Lösung. Es werde in Betracht gezogen, die Kinder bei anderen Trägern unterzubringen, Personal zu vermitteln oder die Kosten für private Betreuung zu übernehmen, teilte die Senatsverwaltung für Bildung mit. 108 der 221 betroffenen Kinder bekommen demnach einen Anschlussvertrag.