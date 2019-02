Von dpa

Berlin (dpa) - Kann sich die SPD durch das Zurückdrehen der von ihr eingeführten, aber ungeliebten Hartz-Reform noch retten? Die Parteichefin will es versuchen. Andrea Nahles hat bei ihren Plänen für eine Abkehr von Hartz IV offensichtlich die Rückendeckung von Vizekanzler Olaf Scholz. Die Zeit habe sich gewandelt, die SPD schlage deshalb gut fünfzehn Jahre nach den bislang letzten grundlegenden Reformen «abermals eine Modernisierung des Sozialstaates vor», sagte der Vize-Parteichef der «Süddeutschen Zeitung». Am Sonntag und Montag will der SPD-Vorstand über konkrete Ideen beraten.