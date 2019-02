Von dpa

Bad Oeynhausen (dpa) - Geschätzte 27 Kilometer ist eine betrunkene Falschfahrerin auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Bielefeld und der angrenzenden Polizeibehörden waren im Einsatz, um das Fahrzeug zu stoppen. Glücklicherweise konnte der Wagen der 40-Jährigen in der Nacht am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen unfallfrei gestoppt werden. Erst am Freitagabend war es in Bayern zu einem ähnlichen Fall gekommen: Dort fuhr ein betrunkener 71-Jähriger auf der Autobahn 7 rund 30 Kilometer in die falsche Richtung.