Von dpa

London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May muss bei einer Abstimmungsrunde am Abend mit einer Niederlage durch die Brexit-Hardliner in ihrer Partei rechnen. Das Parlament in London stimmt über die nächsten Schritte beim EU-Austritt ab. Die Brexit-Hardliner drohen damit, die Beschlussvorlage durchfallen zu lassen, weil sie sich damit indirekt auch gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen aussprechen müssten. Großbritannien will die Staatengemeinschaft bereits am 29. März verlassen.