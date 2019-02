Von dpa

Kiel (dpa) - Der Streit um das Vollverschleierungs-Verbot in Lehrveranstaltungen der Universität Kiel könnte einem Medienbericht zufolge in die nächste Runde gehen. Eine betroffene Studentin und Nikab-Trägerin wolle «auf alle Fälle» juristisch gegen das Verbot der Christian-Albrechts-Universität vorgehen, berichteten die «Kieler Nachrichten». Die zum Islam konvertierte Deutsche sagte der Zeitung, es hätten sich bereits mehrere Anwälte dieses Falles angenommen. Das Uni-Präsidium hatte das Verbot am 29. Januar erlassen.