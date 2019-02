Von dpa

London (dpa) - Der Kinostart für den neuen James-Bond-Film ist erneut verschoben worden. Ursprünglich war der Kinostart in Großbritannien für Ende Oktober 2019 geplant. Zuletzt sollte das 25. Bond-Abenteuer am 14. Februar 2020 herauskommen. «Wir sind hellauf begeistert, am 8. April 2020 Bond 25 zu veröffentlichen», teilten die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli mit. Bleibt es bei diesem Termin, kehrt 007 im nächsten Jahr unmittelbar vor Ostern zurück. Es wird voraussichtlich der letzte Einsatz von Daniel Craig als Geheimagent.