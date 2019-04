Von dpa

Starnberg (dpa) - Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb am frühen Morgen im Alter von 88 Jahren nach langer schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See, teilte ihre Tochter Katerina Jacob mit. 2015 hatte Schwiers nach 70 Jahren Abschied von der Bühne genommen. Vor allem als Darstellerin großer Frauenrollen hatte sich Schwiers auch im Kino und Fernsehen einen Namen gemacht. Als «Mutter Courage» tourte sie in Brechts gleichnamigem Stück, in Salzburg spielte sie die Buhlschaft im «Jedermann». Schwiers' Sohn war 1985 an Krebs gestorben, wenige Jahre später auch ihr Mann.