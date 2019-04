Von dpa

Peking (dpa) - Bei seinem Besuch in China hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier den für die Handelsgespräche mit den USA zuständigen Vizepremier Liu He getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Bemühungen um ein Ende des Handelskrieges zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Altmaier hofft auf eine baldige Lösung des Konflikts, der auch die stark vom Geschäft mit China und den USA abhängige deutsche und europäische Wirtschaft belastet. Die USA und China verhandeln am Dienstag wieder in Peking.